Вильнюс, , 12:56 — REGNUM Неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам в Шяуляйском районе Литвы. Об этом 15 мая сообщил департамент полиции Литвы.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В деревне Бубяй … на военном кладбище замечен нарисованный краской на памятнике погибшим советским воинам знак свастики. Собран материал для выяснения всех обстоятельств», — отмечается в сообщении.

Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Литве и Латвии, назвал происходящее «международным оборзением».