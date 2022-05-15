Абакан, , 12:52 — REGNUM На территории Хакасии объявлено экстренное предупреждение об опасных метеоявлениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Хакасия Страна-читалия.рф

По данным синоптиков, в течение суток 16 мая в регионе ожидаются порывы западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможны грозы.

При этом в ряде районов сохраняется высокая пожарная опасность 5 класса. Температура воздуха поднимется до 25-30 градусов тепла.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии горит дачный посёлок под Черногорском