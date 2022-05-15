Донецк, , 12:52 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Васильевку, Донецк и Горловку, выпустили 9 снарядов и 5 мин за полчаса.

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