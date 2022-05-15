Москва, , 12:50 — REGNUM Слухи об аресте в Португалии собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг его представитель в комментарии газете «Московский комсомолец».

Роман Абрамович John Dobson

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Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии, а та компания, которая, якобы намерена данную собственность купить, не имеет никаких связей с бизнесменом, отметил он. При этом сам Абрамович не знал о существовании такой организации.

Ранее португальская газета Publico писала, что собственность Абрамовича в Португалии арестована. Компания Millhouse Views LLC продает недвижимость бизнесмена за 10 млн евро, но пока процесс приостановлен министерством иностранных дел страны.