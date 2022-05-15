Рим, , 12:46 — REGNUM Признание украинской группы Kalush Orchestra победителем конкурса «Евровидение-2022» привело к недовольству многих зрителей, возмущённых очевидной политической мотивацией этого решения. Об этом свидетельствуют комментарии к сообщению с объявлением победителя конкурса на официальной странице «Евровидения» в социальной сети Twitter.

«Евровидение» hentilpej

Финальный этап 66-го песенного конкурса «Евровидение» прошёл в Турине. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra, получившая беспрецедентно высокие зрительские оценки при гораздо более скромной реакции жюри. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье — музыканты из Испании. Результаты песенного конкурса вызвали возмущение многих зрителей.

«Действительные победители — это Испания и Великобритания», — пишет пользователь Jesús Mena.

«Победила Испания», — соглашается Alejandro.

«Хорошо, но тогда вам нужно изменить название на «Благотворительный конкурс». Это просто смешно, победы заслуживали Великобритания и Испания», — добавил Rubi.

«Дорогие организаторы «Евровидения», прошу в следующий раз провести музыкальный конкурс, а не что-то другое», — подытожил Gegham Hakobian.

Также представители Kalush Orchestra со сцены призвали помочь неонацистам из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заблокированным на территории «Азовстали» в Мариуполе. Политические заявления прямо запрещены правилами конкурса, но организаторы не сочли такие призывы нарушением.