Томск, 15 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. 18 человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 130 787. Скончались от COVID-19 в регионе 834 пациента.

Выздоровели к настоящему времени 128 577 ковид-пациентов, в том числе 68 за последние сутки.