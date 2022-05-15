Элиста, 15 мая 2022, 12:45 — REGNUM В Элисте стартовал автопробег, посвящённый дружбе народов России и Монголии. Об этом 15 мая в своём телеграм-канале сообщил глава администрации столицы Калмыкии Шафран Тепшинов.
Начался автопробег у Вечного огня. Участникам предстоит преодолеть около 14 тыс. километров.
«Торжественно проводили в путь участников автопробега «Россия и Монголия, 80 лет начала Великой Отечественной войны». Активисты всероссийского движения «Волонтёры Победы» отправились в Улан-Батор», — написал Тепшинов.
Глава администрации Элисты вместе с пожеланиям доброго пути поблагодарил автомобилистов за неравнодушие и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, дружбе народов России и Монголии.