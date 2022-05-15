Донецк, 15 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Васильевку, Донецк и Горловку, выпустили 9 снарядов и 5 мин за полчаса. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10.50 — н.п. Авдеевка — н.п. Васильевка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; 11.03 — н.п. Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм. 11.15 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 5 снарядов.