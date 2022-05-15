Воронеж, 15 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Дополнительные экскурсионные электропоезда будут запущены из Воронежа до музея-заповедника «Дивногорье» 21 мая — в связи с проведением всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщила пресс-служба ППК «Черноземье».

Алексей Жерносеков ИА REGNUM В Дивногорье

Так, пригородный поезд №6114/6113 Воронеж-1 — Копанище отправится 21 мая в 12:05, в 14:23 состав остановится на остановке «143 км» (природный музей-заповедник «Дивногорье»), на станцию Дивногорская он прибудет в 14:26, прибытие на конечную станцию Копанище — в 14:40.

В Воронеж пригородный поезд отправится со станции Копанище 21 мая в 22:26, остановка «143 км» — в 22:34, на Дивногорской — в 22:41, в Воронеж поезд прибудет в 01:08. Дополнительные рейсы электрички по этому маршруту запланированы также на 18 и 16 июля.

Отметим, что экскурсионные электрички из Воронежа в Дивногорье курсируют по субботам с 30 апреля до 16 октября.