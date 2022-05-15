Хельсинки, , 12:41 — REGNUM По мнению старшего экономиста Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симолы, антироссийские санкции стран Запада могут способствовать снижению ВВП России. Ее мнение 15 мая приводит РБК.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что экономист рассказала о трех варианта развития экономической ситуации в России, которые, по ее мнению, возможны на фоне санкций Запада.

«Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта», — сказала она.

Также Симола отметила, что при действующем режиме санкций, включающем запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, различных технологий и предметов роскоши, российский ВВП, по ее прогнозу, может снизиться почти на 4%.

Кроме этого, экономист указала, что во втором сценарии, в случае расширение эмбарго на все товары и услуги из развитых стран, падение общей добавленной стоимости может в России достигнуть 10%, при этом в текстильной промышленности оно может составить более 20%, в производстве резины, пластмасс, химической отрасли — от 20 до 30%.

Помимо того, при третьем сценарии, подразумевающем полное прекращение импорта в Россию из всех стран мира, по данным BOFIT, ВВП РФ может снизиться на 18%.

В то же время, экономист уточнила, что данный анализ не учитывает ряд оговорок, к примеру, оценивая раздельное влияние импортного и экспортного канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов рассказал что природный газ из России подается холдингом «Газпром» для транзита в Европу через украинскую территорию в объеме 62,7 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».