Москва, 15 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия рассматривает уплотнение и наращивание взаимодействия с государствами-членами ОДКБ как приоритет внешней политики. Об этом 15 мая заявил МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами-членами ОДКБ РФ рассматривает как приоритет внешней политики», — отмечается в сообщении.

15 мая исполняется 30 лет со дня заключения Договора о коллективной безопасности.

Главы Армении, Киргизии, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана 15 мая 1992 г. в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере.

В настоящее время в составе ОДКБ — шесть государств: Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан. В 2002 г. было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной Организации — ОДКБ.