Москва, , 12:34 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды 15 мая, ожидается град, гроза, дождь. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС РФ.

Град rohrspatz

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 15 мая … в Москве ожидается град, гроза, кратковременный дождь, порывы ветра 12−17 м/с», — отмечается в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями ГУ МЧС РФ по Москве рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, также не парковать автомобили рядом с деревьями.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.