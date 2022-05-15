Анкара, 15 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Серийное производство перспективного основного боевого танка собственного производства Altay начнется в Турции в течение двух ближайших лет. Об этом 15 мая сообщает телеканал CNN Türk.

CeeGee Боевой танк Altay

По данным источника, 65-тонный турецкий танк будет оснащаться системой активной защиты, которая создана компанией Aselsan и делает его неуязвимым для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как американские Javelin.

Также указывается, что создание турецкой двигательной установки вышло на завершающую стадию и должно быть закончено в 2023 году.

При этом новая боевая машина будет иметь броню нового поколения, дальность стрельбы составит 8 км, а управление огнем будет осуществляться с помощью компьютера.

Отметим, танк Altay должен заменить состоящие на вооружении турецкой армии немецкие танки Leopard и M60 американского производства.