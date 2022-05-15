15 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Никита Третьяков, , 13:17 — REGNUM Обычная школа. Таких на постсоветском пространстве тысячи, может, десятки тысяч. Знакомая, ощутимая интуитивно планировка. Гардероб. Столовая. Кабинет литературы. Спортзал. Библиотека.

Разрушенное здание школы № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

За эту школу, среднюю школу № 16 в Мариуполе, шли тяжёлые бои — внешняя стена спортзала обвалилась, классы разворочены танковыми выстрелами, во дворе стены посечены пулями и осколками, на земле следы минометных попаданий.

След от миномётного попадания рядом со зданием школы Никита Третьяков © ИА REGNUM

Спортивный зал школы № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Так сейчас выглядит один из классов школы № 16 Никита Третьяков © ИА REGNUM

Средняя школа № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Средняя школа № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

След от снаряда, попавшего в школу Никита Третьяков © ИА REGNUM

Сейчас школа уже аккуратно убрана, осколки бетона сметены в кучу, полы прибраны, мебель аккуратно составлена, всё почти что так, как и должно быть. Только тихо. В школе так тихо быть не должно.

Средняя школа № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Средняя школа № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Средняя школа № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Актовый зал школы № 16 в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Вход в школу завешен информационными листами Никита Третьяков © ИА REGNUM

На первом этаже днём действует гуманитарный центр, пытаются помочь всем и по любым вопросам. Но занятия проводить здесь, конечно, уже не будут.