Калуга, , 12:20 — REGNUM Новая площадка холдинга «Автоматика» по производству систем для машин управления и спецсвязи для силовых структур введена в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Калужский электромеханический завод Фото пресс-службы городской думы Калуги

Новый корпус расположен на территории Калужского электромеханического завода. На производственной площадке площадью 1,8 тыс. кв. метров будут производить комплексы связи и управления для отечественных силовых структур.

Системы созданы на базе автомобилей высокой проходимости. Запуск нового цеха позволит заводу выпускать до ста машин в год.

Инвестиции в проект составили около 91 млн рублей. Запуск нового цеха прошёл в рамках федеральной программы модернизации и технического перевооружения предприятий ОПК.

Калужский электромеханический завод является старейшим предприятием концерна «Автоматика» (входит в Ростех). Завод основан в августе 1917 года. Сейчас предприятие занимается производством телекоммуникационного оборудования гражданского и специального назначения.