Вашингтон, 15 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Военные США начали отставать от главных конкурентов — РФ и КНР — в разработке и использовании технологий искусственного интеллекта, пишет Foreign Affairs.

Искусственный интеллект

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Хотя США являются мировым центром развития ИИ, армия этой страны не спешит применять данные знания и технологии. Большинство новых проектов США в этом направлении по тем или иным причинам потерпели неудачи, отмечает издание.

Авторы издания считают, что военные США, считавшие себя долгие годы ведущей армией в мире, потеряли бдительность и уступили лидерство другим странам.

При этом отмечается, что КНР и РФ тоже активно разрабатывают применение ИИ в армии и уже имеют технологии, которые могут угрожать самим США.