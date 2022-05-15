15 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:08 — REGNUM Байден одобрил продажу истребителей F-16

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно сообщению TR724, администрация президента США Джо Байдена обратилась к конгрессу с просьбой одобрить продажу современного вооружения и другого оборудования Турции. Утверждается, что Белый дом таким образом пытается оценить уровень поддержки конгрессменами предложения о продаже Анкаре сорока новых истребителей F-16. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в конце марта наблюдался позитивный подход к переговорам с США относительно модернизации F-16 и новых закупок этих истребителей. Он сказал, что если процесс будет продолжаться в том же духе, у Анкары будет возможность купить новые самолеты и быстро модернизировать существующие.

Истребитель F-16 U. S. Department of Defense

«Может стать глобальным центром отмывания денег»

Газета Dünya пишет о докладе, который подготовил главный советник председателя Народно-республиканской партии (НРП), депутат Эрдоган Топрак. В нем он оценил экономическую ситуацию в Турции. Депутат выступил с резкой критикой в ​​адрес правительства. В апреле индекс потребительских цен достиг 7,25% в месяц и 70% в годовом исчислении. Правительство, отвлекшее всех обещанием снижения инфляции сначала с января, затем с марта и, наконец, с мая, поставило Турцию в один ряд с обанкротившимися экономиками мира. По мнению Топрака, Стамбульский финансовый центр, который обещали запустить в июне и который якобы должен был помочь решению некоторых экономических проблем, если и может стать чем-то, то лишь «глобальным центром отмывания денег». «Стамбульский финансовый центр, который, как утверждается, должен будет обеспечить доход в размере 250 миллиардов долларов, на самом деле задуман правительством как секретный политический проект с целью опустошения казны страны и сведением счетов с наследием Турецкой Республики», — заявил политик.

Эрдоган: мы не будем насильно высылать сирийских граждан

Как пишет Bold Media, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийцы могут вернуться на родину, если захотят, но власти не будут отправлять их в Сирию насильно. Об этом он заявил во время мероприятия 32-й годовщины ассоциации предпринимателей Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). «Мы до конца будем защищать братьев и сестер, которые пришли из Сирии и нашли убежище в нашей стране. Что бы ни говорил лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Они создают путаницу, болтая направо и налево. Мы являемся частью культуры, которая лучше всех знает, что такое помогать. Наши двери открыты для беженцев, и мы будем продолжать принимать сирийцев. Мы не бросим их в объятия убийц», — сказал Эрдоган.

Празднование 32-й годовщины Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MUSIAD) Президентство Турецкой Республики

Армянская церковь открылась для богослужений

Армянская церковь Сурп Киракос, сильно пострадавшая в ходе боевых столкновений в юго-восточной провинции Диярбакыр в 2015 году, была восстановлена ​​министерством окружающей среды и урбанизации. Открытие храма состоялось на прошлой неделе. На нем присутствовали министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, депутаты от Партии справедливости и развития Оя Эронат и Мехди Экер, депутат Народно-республиканской партии Сезгин Танрыкулу, губернатор Диярбакыра Мюнир Каралоглу, турецкие армяне и из других стран. В своем выступлении на открытии константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви Саак Машалян сказал, что защита культурного наследия является признаком цивилизации.

Прокурдская партия рассказала о попытках создать почву для атаки на нее

Заместитель председателя Демократической партии народов (ДПН) Мерал Даниш Бешташ выступила на пресс-конференции в парламенте. Она напомнила, что на прошлой неделе было совершено нападение на штаб-квартиру ДПН. По ее словам, этот инцидент пытались замаскировать под протест семей, якобы приехавших из Диярбакыра. «Есть определенный заговор. На прошлой неделе штаб-квартира ДПН подверглась нападению, угрожают депутатам нашей партии. Предпринимаются попытки создать почву для очень серьезного нападения и провокации против нашей партии», — заявила политик.

Анкара поставила цель довести товарооборот с Казахстаном до 10 млрд долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым после церемонии подписания соглашений, сообщает газета Karar. «Я надеюсь, что совместными шагами мы достигнем цели в 10 миллиардов долларов», — сказал Эрдоган, говоря об объеме торговли между Турцией и Казахстаном. Во время визита Токаева между правительством Турции и правительством Казахстана было подписано 15 соглашений в сферах транспорта, оборонной промышленности, военной разведки, информационных технологий, культуры, сельского хозяйства, транспорта, торговли, таможни, окружающей среды, образования, молодежи, связи и работы с архивами. По итогам встреч тет-а-тет и делегаций под председательством Эрдогана и Токаева были подписаны совместные соглашения. В рамках соглашений президенты подписали совместную декларацию о расширенном стратегическом партнерстве между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган Президентство Турецкой Республики

Власти выдали ордер на арест главы стамбульского штаба Народно-республиканской партии

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, 3-я Уголовная палата Кассационного суда оставила в силе приговор главе стамбульского штаба НРП Джанане Кафтанджиоглу по пяти различным «преступлениям». Кафтанджиоглу осудили из-за ее постов в Twitter в период с 2012 по 2017 год. 37-й Высший уголовный суд Стамбула приговорил Кафтанджиоглу к 9 годам 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения в 2019 году. После решения суда на своей странице в социальных сетях оппозиционный политик попросила своих сторонников «никогда не терять надежды». «Мы будем работать и работать, где бы мы ни находились, и, сплотив нашу надежду, мы вместе изгоним зло во власти и легко вздохнем, когда установим верховенство закона», — написала Кафтанджиоглу.

Европарламент: «Переговоры с Турцией не могут начаться без демократии»

SHaber сообщает, что комиссия Европарламента по международным отношениям одобрила доклад, в котором говорится, что, хотя сотрудничество между ЕС и Турцией имеет жизненно важное значение для внешней политики и политики безопасности Европейского союза, «возобновление переговоров с Турцией о вступлении в ЕС невозможно без значительного прогресса в отношении основных свобод, демократии и верховенства закона». В докладе отмечено, что не было выявлено никакого нового прогресса, который потребовал бы от Европарламента изменения своей «позиции в отношении формальной приостановки переговоров с Турцией о присоединении», которые фактически находятся в тупике с 2018 года. «В случае с Османом Кавалой и другими заключенными нынешнее правительство Турции намеренно подорвало намерение возобновить процесс членства в ЕС», — говорится в докладе.

Коротко о важном

Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной бомбы. Взрыв произошел поздно ночью в 02:00 по местному времени. В результате нападения были повреждены стены и окна здания генерального консульства. Пострадавших в результате инцидента нет.

Руководство российской авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение увеличить количество рейсов в Стамбул и Анталию до трех. Сейчас по этим направлениям самолеты из России летают два раза в день.

Орхан Угуроглу, автор газеты Gerçek Gündem, заявил, что правительство Турции может принять решение отложить выборы, которые должны состояться в 2023 году, на один год, и объяснил причины, из-за которых власти могут пойти на этот шаг.

По данным Турецкого статистического института (TUIK), цены на картофель за последний год выросли на 342%. В апреле прошлого года цена килограмма картофеля составляла 1,90 турецкой лиры. В апреле этого года картофель продавался на тех же рынках за 8,40 турецкой лиры.

Иран борется с песчаными и пыльными бурями, которые в последние годы негативно повлияли на жизнь и экономику. Главный прокурор Ирана Мохаммед Кафер Монтазери в письме, направленном министру энергетики Али Акбару Михрибану, обвинил в песчаных бурях, парализовавших жизнь в некоторых регионах страны, Турцию.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскрыл официальные цифры о сирийцах, получивших турецкое гражданство, — оно составляет 200 950 человек.

Согласно указу, опубликованному в «Официальном вестнике», губернаторы 20 провинций Турции были заменены, а девять губернаторов отправили в отставку.