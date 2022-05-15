Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Многотысячные акции протестов сторонников права на аборт в Вашингтоне и других городах США — — только начало длинной серии протестных акций, которые станут «летом ярости». Об этом заявила Рейчел О’Лири Кармона, исполнительный директор общественной организации «Марш женщин».

Вашингтон. США (сс) Rebecca Roth. NASA

«Для женщин этой страны это будет лето ярости. Пока наша власть не начнет работать на нас и не закрепит наше право на аборт… Это борьба за права на аборт. И в этой борьбе мы победим», — отметила она.

14 мая в 300 городах США прошли марши против отмены права на аборт на федеральном уровне под лозунгом «Запреты прочь от наших тел». Общее количество принявших участие в протестах исчисляется в сотнях тысяч, пишет ИА Красная Весна.