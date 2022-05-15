Астрахань, 15 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на территории Астраханской области в период с 16 по 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

По данным ведомства, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в северной части региона — в Ахтубинском и Черноярском районах.

Спасатели напоминают, что в целях предупреждения природных пожаров нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор на садовых, дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений.