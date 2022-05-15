Киев, , 12:10 — REGNUM На данный момент Украина потеряла половину возможностей своего экспорта стали и чугуна, а также возможность переработки железной руды. Об этом 15 мая сообщил заместитель украинского министра финансов Александр Кава в эфире телеканала «Украина 24».

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«После утраты в Мариуполе «Азовстали» и «Завода имени Ильича» Украина потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна», — сказал он.

Кроме того, Кава добавил, что Украиной также утрачена возможность переработки железной руды, из-за чего последнюю придётся экспортировать в необработанном виде, что будет потерей прибыли, так как таковая «является товаром с меньшей добавленной стоимостью».

Помимо этого, замглавы украинского минфина указал, что металлургия в стране очень сильно пострадала и для того, чтобы ее восстановить, потребуются годы и миллиарды долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Россию прибыли ещё более 11,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.