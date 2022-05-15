Воронеж, , 12:07 — REGNUM Около 40 тополей вырубили и сожгли в промышленной зоне в микрорайоне ВАИ Воронежа, об этом стало известно 15 мая.

Виктор Борисов-Мусатов. Тополя и облака. 1901-1902

На едкий запах дыма пожаловались жители Красный Октябрь. Как выяснилось, в промзоне по соседству было вырублено около 40 тополей. Сжечь их решили тут же, сообщили «Вести Воронеж».

На место намерены выехать специалисты городского управления экологии, чтобы проверить, законно ли производилась вырубка деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приамурье чёрные лесорубы уничтожили ценные породы деревьев на 19 млн рублей.