Симферополь, , 12:00 — REGNUM Из-за закрытых аэропортов на юге России отели Крыма и Краснодарского края начали снижать цены до 30%. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Крым

«Сейчас скидки составляют 10 — 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах 3 звезды. Востребованные брендовые объекты 4 и 5 звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — отметили в «Интуристе».

Отельеры отметили отсутствие ажиотажного спроса на летний отдых в Туапсе, Сочи, Анапе, где воздушный транспорт не ограничен, и пытаются скидками спасти сезон.

«По мере приближения к августовским заездам цены будут расти. Максимальные значения … приходятся на заезды в середине августа, но с начала сентября они начнут снова снижаться», — отмечается в сообщении.

Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин утверждает, что в Крыму цены на отдых начали падать еще до майских выходных. Сегодня цены ниже, чем в 2021 г. в среднем на 3−4%, отметил он. А в Краснодарском крае, а также в Сочи и Анапе цены поднялись на 7−11% по сравнению с 2021 г.