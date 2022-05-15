Краснодар, 15 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Жители нескольких улиц Краснодара остались без света утром 15 мая из-за аварии, сообщается в телеграм-канале единой дежурно-диспетчерской службы.

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Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило в 11:20, в зоне отключения оказались улицы Обрывная, Воронежская, 1-й, 2-й, 3-й Кузнечный зарой, Обрывной 4-й пр., 5-й пр., Димитрова, Стасова.

Причиной отключения стала авария, повлекшая отключение 13 трансформаторных подстанций. Устранить неполадки специалисты обещают в течение четырёх-пяти часов.