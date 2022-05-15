Рига, , 11:55 — REGNUM Решение о приостановке транзита по железной дороге через латвийскую территорию в морские порты республики на Балтийском море военных грузов Белоруссии приняли власти Латвии. Об этом 15 мая сообщает министерство сообщения прибалтийской страны, сообщение которого приводит портал Delfi.

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«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», — говорится в сообщении латвийского ведомства.

При этом договор между правительствами Белоруссии и Латвии о перевозке грузов военного назначения железнодорожным транспортом в третьи страны с использованием латвийских портов был подписан в январе 1994 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что передача России памятника воинам Красной армии — освободителям советской Латвии и Риги после его демонтажа возможна.