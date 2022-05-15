Рига, 15 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Решение о приостановке транзита по железной дороге через латвийскую территорию в морские порты республики на Балтийском море военных грузов Белоруссии приняли власти Латвии. Об этом 15 мая сообщает министерство сообщения прибалтийской страны, сообщение которого приводит портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», — говорится в сообщении латвийского ведомства.

При этом договор между правительствами Белоруссии и Латвии о перевозке грузов военного назначения железнодорожным транспортом в третьи страны с использованием латвийских портов был подписан в январе 1994 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что передача России памятника воинам Красной армии — освободителям советской Латвии и Риги после его демонтажа возможна.