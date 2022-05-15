Донецк, 15 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. С начала суток силами ДНР уничтожены 38 украинских националистов. Об этом 15 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«С начала текущих суток военнослужащие ДНР уничтожили 38 украинских националистов», — отмечается в сообщении

Вооруженные силы республики за сутки уничтожили одну огневую позицию ВСУ, две БМП, 2 бронетранспортера.

За минувшие сутки ВСУ выпустили более 300 снарядов и мин по районам 11 населенных пунктов ДНР.