Рим, 15 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Полиция Италии заявила, что предотвратила информационные атаки на музыкальный конкурс «Евровидение».

Хакер

Хакеры группировки Killnet, которую называют пророссийской, попытались проникнуть в системы конкурса во время открытия и в ходе финала, итоги которого были подведены в ночь на 15 мая.

Специалисты спецподразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями в сотрудничестве с организаторами конкурса устранили «компьютерные атаки DDOS-характер, отмечается в сообщении.