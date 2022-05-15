Луганск, , 11:48 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР девять человек и технику. Об этом 15 мая сообщает Народная милиция ЛНР.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 9 человек личного состава; 3 единицы автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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