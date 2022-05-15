Донецк, , 11:45 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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