Белгород, , 11:44 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал в посёлок Середа, который 15 мая был обстрелян со стороны Украины. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«Выехал на место происшествия», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле посёлка Середа Шебекинского городского округа с территории Украины стало известно утром 15 мая. Осколочное ранение получил один местный житель. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела.

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