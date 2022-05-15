Белгород, 15 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал в посёлок Середа, который 15 мая был обстрелян со стороны Украины. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Выехал на место происшествия», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле посёлка Середа Шебекинского городского округа с территории Украины стало известно утром 15 мая. Осколочное ранение получил один местный житель. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела.