Краснодар, 15 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 39 пациентов за последние сутки, данные на утро 15 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 14 мая, сообщалось о госпитализации 42 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки на Кубани выявили 126 случаев COVID-19 — на шесть больше, чем накануне. По данным регионального оперативного штаба, 32 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Краснодаре, десять в Новороссийске, шесть в Минском районе. В Сочи выявили четыре случая заражения.

С начала пандемии на территории края зарегистрировано 259 714 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 4569. Выздоровели из общего числа заразившихся 248 046 человек, скончался 10 891 пациент.

На 15 мая в ковид-стационарах остаются 414 пациентов с подтверждённым диагнозом и с подозрением на него. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 22 человека, ещё один на ЭКМО.