Карсон, США, 15 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Американский боксер Джермелл Чарло победил техническим нокаутом представителя Аргентины Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира по боксу, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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12-раундовый бой проходил в Карсоне (США, штат Калифорния) и в 10-м раунде Чарло победил аргентинца техническим нокаутом.

Это второй поединок боксеров, первый проходил в июле 2021 года и закончился с ничейным результатом.

Отметим, по итогам боя Джермелл Чарло стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), при этом последний из титулов принадлежал Кастаньо.

Теперь в активе 31-летнего Джермелла Чарло 35 побед (19 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. Для 32-летнего Кастаньо это поражение стало первым при 17 победах (12 — нокаутом) и двух ничьих.