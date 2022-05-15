Воронеж, , 11:33 — REGNUM В ковидные стационары Воронежской области за сутки попали ещё 32 человека, данные за сутки опубликованы 15 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 14 мая, сообщалось о госпитализации 36 воронежцев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получил 171 человек, это на шесть меньше, чем накануне. Выздоровевшими за сутки признаны 272 пациента, трое человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.

В регионе в общей сложности подтверждено 382 674 случая заражения коронавирусом, 372 074 человека выздоровели. Жертвами инфекции стал 8 271 житель региона.