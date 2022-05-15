Красноярск, 15 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 10 809 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 352 803 пациента, в том числе 44 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе достигло 365 001. За сутки выявлено 45 новых носителей, девять из которых госпитализированы в стационары.