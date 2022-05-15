Москва, , 11:25 — REGNUM Факт обстрела с украинской стороны поселка Середа Шебекинского городского округа в Белгородской области поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что по данным следователей, посёлок Середа Шебекинского городского округа под Белгородом был обстрелян со стороны Украины, в результате чего один мирный житель получил осколочное ранение.

«Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, примут меры к установлению всех причастных лиц для их привлечения к уголовной ответственности», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России зафиксируют новые преступления киевских боевиков, в результате которых пострадали мирные жители Донецкой Народной Республики (ДНР)