Севастополь, 15 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Севастополе ещё 23 человека попали в ковидные стационары, данные за сутки опубликовал департамент здравоохранения города 15 мая. На утро 14 мая сообщалось о 17 госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки с выздоровлением выписали девять ковид-пациентов. В больницах остаются 170 человек, 17 коек свободно.

За сутки в городе подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, что на 11 случаев меньше, чем накануне. Жертвой ковида стала 73-летняя женщина.

С начала пандемии в городе подтверждено официально 83 915 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 81 319 человек, скончались 2 349 пациентов с COVID-19.