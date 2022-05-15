Омск, , 11:17 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлено 41 новый случай заражения коронавирусом, 19 человек госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 206 921. Жертвами коронавируса стали 4366 человек. За сутки зарегистрирован один новый летальный случай.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 201 662 человека, в том числе 21 за последние 24 часа.