Омск, 15 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявлено 41 новый случай заражения коронавирусом, 19 человек госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 206 921. Жертвами коронавируса стали 4366 человек. За сутки зарегистрирован один новый летальный случай.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 201 662 человека, в том числе 21 за последние 24 часа.