Москва, 15 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Зафиксировать и расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области 15 мая поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СКР.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

По данным следствия, со стороны Украины был произведён обстрел территории посёлка Середа Шебекинского городского округа. В результате один мирный житель получил осколочное ранение.

«Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, примут меры к установлению всех причастных лиц для их привлечения к уголовной ответственности», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обстреле посёлка Середа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.