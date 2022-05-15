Москва, , 11:15 — REGNUM В российские медицинские учреждения за истекшие сутки госпитализированы 1125 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 15 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели после этой болезни за сутки 6200 человек. Медики подтвердили 4956 новых случаев, умерли от последствий коронавирусной инфекции 99 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 2498 госпитализациях, 5047 новых случаях и 107 летальных исходах от COVID-19 за сутки.

Уровень смертности от COVID-19 в России впервые опустился ниже 100 случаев за сутки 11 мая. Смертность превышала эту отметку с осени 2020 года.

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