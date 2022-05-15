Москва, 15 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В российские медицинские учреждения за истекшие сутки госпитализированы 1125 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 15 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели после этой болезни за сутки 6200 человек. Медики подтвердили 4956 новых случаев, умерли от последствий коронавирусной инфекции 99 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 2498 госпитализациях, 5047 новых случаях и 107 летальных исходах от COVID-19 за сутки.

Уровень смертности от COVID-19 в России впервые опустился ниже 100 случаев за сутки 11 мая. Смертность превышала эту отметку с осени 2020 года.