Москва, , 11:14 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета России зафиксируют новые преступления киевских боевиков, в результате которых пострадали мирные жители Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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Уточняется, что, по данным следователей, в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований были ранены четыре мирных жителя ДНР.

Также уточняется, что ранения получили: в Павловке — женщина 1955 года рождения, в Великоновоселовке — женщина 1966 года рождения, в Нескучном — мужчина 1961 года рождения и в Новобахмутовке — мужчина 1960 года рождения. с

«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало ивестно, что обстоятельства преступлений украинских нацистов и польских наемников в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) установят сотрудники Следственного комитета России.