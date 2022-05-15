Москва, , 11:08 — REGNUM Обстоятельства преступлений украинских нацистов и польских наемников в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) установят сотрудники Следственного комитета России. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным следователей, основанных на сообщениях мирных жителей Попасной, украинские нацисты расстреливали дома мирных граждан, а также удерживали их в подвалах, не давая покинуть город.

Кроме того, указывается, что также киевские боевики размещали огневые позиции в жилых домах и размещали на крышах снайперов, стрелявших под ноги мирных граждан, которые шли за водой. При этом уточняется, что, по имеющимся данным, один мужчина в результате этого погиб.

Помимо того, добавляется, что также польские наемники четыре дня не выпускали из подвала за водой мирных жителей Попасной.

«Следствием в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима указанная информация будет изучена, а действиям националистов и наемникам будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов.