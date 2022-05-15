Курск, 15 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Курской области в рамках международной акции «Сад Памяти» высажен 20-миллионный дуб — он стал частью геоглифа в форме пятиконечной звезды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции. Мероприятие состоялось накануне, 14 мая.

Пресс-служба администрации Курской области Акция «Сад Памяти»

Центральной площадкой акции «Сад памяти» в Курской области стало Золотухинское лесничество. Вблизи хутора Нагорный Фатежского района участники создали геоглиф в форме пятиконечной звезды и георгиевской ленты из красного дуба и сосны — всего из 33 897 деревьев, по числу погибших в сражении на северном фасе Курской дуги. Юбилейное дерево высадил губернатор Курской области Роман Старовойт вместе с детьми из Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего в акции приняли участие более тысячи человек.

«Сегодня мы заложили новый сад в честь тех, кто сражался за Победу в Великой Отечественной войне. Уже сейчас мы готовимся к 80-летию победы в Курской битве, которое отметим в будущем году. К этому времени подрастут деревья, посаженные сегодня курянами — участниками Международной акции «Сад памяти». 33 897 дубов и сосен — в память о каждом погибшем герое на Северном фасе. Саженцы образуют геоглиф в форме пятиконечной звезды и георгиевской ленты», — сказал Роман Старовойт.

Мероприятие в Курской области приурочили к 80-летию Курской битвы, которое входит в число крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Всего в рамках «Сада памяти» в Курской области в 2022 году планируют высадить 711 575 деревьев, что соответствует числу участников сражения на северном фасе Курской дуги.