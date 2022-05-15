Москва, , 11:01 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н.п. Владимировка, Петровское, Новотроицкое, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Верхняя Дуванка, Кудряшовка Луганской Народной Республики, Великие Проходы, Чкаловское, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

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