Москва, , 10:57 — REGNUM Природный газ из России подается холдингом «Газпром» для транзита в Европу через украинскую территорию в объеме 62,7 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом 15 мая рассказал журналистам официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 62,7 млн куб. м на 15 мая», — сказал он.

Также представитель Газпрома уточнил, что заявка на прокачку российского газа через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в воскресенье, 15 мая, заявка на прокачку российского природного газа через территорию Украины снизилась на 3,4% по сравнению с объемом днем ранее.