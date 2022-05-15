Москва, 15 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Природный газ из России подается холдингом «Газпром» для транзита в Европу через украинскую территорию в объеме 62,7 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом 15 мая рассказал журналистам официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 62,7 млн куб. м на 15 мая», — сказал он.

Также представитель Газпрома уточнил, что заявка на прокачку российского газа через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в воскресенье, 15 мая, заявка на прокачку российского природного газа через территорию Украины снизилась на 3,4% по сравнению с объемом днем ранее.