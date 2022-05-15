Шанхай, Китай, 15 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Серийная модель узкофюзеляжного среднемагистрального самолёта C919 совершила первый испытательный полёт. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Коммерческую авиационную корпорацию Китая (COMAC).

Weimeng C919

Предназначенная для коммерческого использования серийная модель впервые взлетела 14 мая с полосы шанхайского международного аэропорта Пудун. Полёт продлился три часа, в COMAC заявили, что пилот выполнил все поставленные задачи.

Прошедший лётные испытания самолёт под номером B-001J будет передан авиаперевозчику China Eastern. Ранее эта компания заключила контракт на закупку пяти самолётов C919 для внутренних рейсов в Китае.

Самолёт C919 разработан COMAC для конкуренции с пассажирскими самолётами средней дальности Airbus A320 и Boeing 737 MAX. Модель C919 имеет от 158 до 158 посадочных мест. Максимальная дальность полёта составляет 5555 км.