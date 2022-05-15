Москва, , 10:55 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Армейской авиацией ВС РФ уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300